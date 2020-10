Corpo senza vita ritrovato a Vado: ancora nessuna novità sull'identità dell'uomo

Ancora nessuna novità sull'identità dell'uomo trovato senza vita lo scorso sabato sulla spiaggia all'altezza dei bagni Blu Beach a Vado Ligure.

Le indagini al momento sono ad un punto fermo in quanto le impronte digitali si sono cancellate a seguito del violento impatto sugli scogli e le ore passate in mare e non ci sarebbero denunce di scomparsa.

Il Pubblico Ministero Claudio Martini nel frattempo non ha disposto l'autopsia in quanto non ci sarebbero dubbi sulla causa del decesso imputabile all'annegamento.

E' molto probabile che il deceduto sia l'anziano disperso nel pomeriggio di venerdì sul promontorio di Bergeggi.

Alcuni ragazzi lo avevano visto a pochi passi dallo strapiombo in mare e poi in un attimo era sparito ed era rimasto solo il suo bastone.

Immediate erano scattate le ricerche fino a notte fonda che avevano visto coinvolti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, capitaneria di porto, i carabinieri e la polizia locale.

Purtroppo però il giorno successivo il tragico ritrovamento che pare essere, ma non con certezza, il corpo dell'anziano.