Blackout a Calizzano, Olivieri: "Ancora una giornata con alcuni inevitabili disagi"

“Molti interventi ancora in corso con il distacco dei diversi generatori e il passaggio definitivo alla linea diretta”.



Il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri fa il punto della situazione in merito al blackout elettrico causato dal maltempo.



“Conseguentemente sarà ancora una giornata con alcuni inevitabili disagi, necessari per l'obiettivo del ritorno alla normalità” conclude il primo cittadino.