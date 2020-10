Cgil: "In Liguria la scuola arranca, Regione, Ufficio scolastico regionale e Anci cambino passo"

"La Liguria è una delle regioni che ha spinto per iniziare la scuola prima delle elezioni. Un segnale importante per le famiglie che contavano sulla ripartenza delle lezioni in presenza, rassicurate dai messaggi tranquillizzanti delle Istituzioni. Non è andato tutto bene, però. Ci sono ancora Istituti che erogano lezioni per pochissime ore al giorno, non tutte in presenza, con classi 'spacchettate' che non riescono a riavviare la Didattica Digitale Integrata", afferma Fulvia Veirana, sindacalista della Cgil Liguria.

Claudio Croci, segretario della Flc Cgil Liguria, aggiunge: "Gli organici nella scuola e nei servizi educativi non sono ancora completati e sono insufficienti per coprire le difficoltà organizzative legate alla pandemia, compresa l'individuazione di spazi adeguati per consentire che le attività si svolgano in sicurezza".