Limone: aggiornamenti sulla situazione viabilità al 7 ottobre

Sulla SS 20, da e verso Limone, è consentita la circolazione a senso unico alternato regolato da due semafori sempre attivi con il presidio delle forze dell’ordine. Il passaggio è riservato ai residenti per motivi di lavoro e urgenze, per necessità manutenzione impianti sciistici della Lift spa, per acquisto provvigioni delle famiglie limonesi (cercando di limitare il più possibile il numero di mezzi e persone in circolazione). Resta vietato il transito in ingresso per i proprietari seconde case e per l’attività dei cantieri ordinari.