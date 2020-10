Vittorio Brumotti aggredito a Roma: "Ti faccio ingoiare la telecamera"

"Ti faccio ingoiare la telecamera, pezzo di m...", "Non rompere il c..., perché insisti?". Così è stato accolto Vittorio Brumotti, inviato di "Striscia la notizia", impegnato a Roma (zona di Tor Bella Monaca) in uno degli ormai consueti servizi per documentare la situazione dello spaccio di droga (clicca QUI per visualizzarlo).

Qui il funambolo della bici ha voluto raccontare una situazione che coinvolge anche minorenni. Minacce e insulti sono stati indirizzati a Brumotti, ma questa volta (anche grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine) rispetto ad alcuni episodi del passato sono stati evitati atti violenti. Mentre stava abbandonando la zona, però, il mezzo sul quale viaggiava l'inviato del tg satirico è stato oggetto di pugni e sputi.

"Solidarietà a Vittorio Brumotti, aggredito a Roma mentre denunciava lo spaccio di droga a Tor Bella Monaca in un servizio per Striscia la Notizia -ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti sulla propria pagina Facebook - Forza Vittorio, siamo con te nella tua battaglia senza fine contro violenza e illegalità, certi che neanche questa ennesima aggressione potrà fermarti".

"Una nuova aggressione a Vittorio Brumotti. Questa volta a Roma, mentre documentava con la sua squadra il degrado e lo spaccio che regnano incontrastati e indisturbati nel quartiere di Tor Bella Monaca. Tutta la mia solidarietà all'amico Vittorio, che da molto tempo lavora per contrastare l'illegalità e per supportare le forze dell'ordine nel quotidiano" il commento di Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo".