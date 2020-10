Spotorno, il mare erode una collinetta artificiale e fa riemergere non solo inerti, ma anche rifiuti (FOTO)

come si può ben notare dalle foto allegate, il promontorio artificiale in zona Serra, ex porto a secco al confine tra Spotorno e Noli, creato negli anni con gli inerti, prima per la realizzazione delle gallerie della ferrovia e poi dell'autostrada dei Fiori, contiene, oltre agli scarti di successive ristrutturazioni edilizie (cemento, piastrelle, ecc.), montagne di sacchi di spazzatura, probabilmente stoccata sul luogo in modo illecito.

Le sempre più ravvicinate mareggiate hanno eroso il lato mare e oramai è evidente a tutti lo scenario sconsolante. Soprattutto cosa preoccupa è il sicuro rischio ambientale che si è venuto a creare.

Cosa fa il comune di Spotorno, a parte permettere la permanenza sul promontorio stesso, per tutta la stagione estiva, del luna park? E la Provincia e la Regione? Grazie per l'attenzione.

Giorgio Cavalleri"