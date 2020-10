A Pietra Ligure la seconda edizione della rassegna culturale "Festival in cantiere"

Torna anche alla fine di questo 2020 il “Festival in cantiere”, l’evento culturale organizzato a Pietra Ligure dalla associazione “Pietra Filosofale” con il Patrocinio del Comune – Assessorato alla Cultura e con la collaborazione della Biblioteca Civica “Silvio Accame”.

Già lo scorso anno questi appuntamenti dedicati principalmente alla salute e al benessere, ma con profondi risvolti dedicati a un’attenta analisi della società attuale, non soltanto in un’ottica di “io” ma di “noi”, avevano goduto di ottima popolarità e di grande partecipazione di pubblico.

Il successo della scorsa edizione ha rappresentato sicuramente uno sprone per gli organizzatori, che hanno così messo “in cantiere” (parafrasando il nome stesso dell’evento) un nuovo ciclo di appuntamenti.

Il nome stesso “Pietra Filosofale” è un omaggio alla città di Pietra Ligure, dove l’associazione è nata. Così come il “Festival in cantiere” è un tributo alla nobile e antica tradizione cantieristica cittadina: in questo caso, però, anziché navi in grado di solcare gli oceani, si costruiscono idee e progetti da condividere facendoli “viaggiare” tra le persone.

Ecco, dunque, il calendario di “Festival in cantiere 2020”.

12 ottobre: La responsabilità genitoriale nelle Consulenze Tecniche per il Tribunale: per una separazione non conflittuale - relatrice Elvezia Benini

19 ottobre: Neuroestetica, un ponte tra Scienza e Arte - relatore Alfredo Sgarlato

26 ottobre: Comunicazione e partecipazione - relatrice Roberta Madruzza

9 novembre: Invecchiare bene - relatore Andrea Croce

16 novembre: Aspetti psicologici e psicopatologici dell'invecchiamento - relatrice Giulia lacoponi 23 novembre EMDR. Cambiare la propria vita, un ricordo alla volta - relatrice Sabrina Bonino

30 novembre: Il senso della vita e il senso della morte - relatori Franco Verdona e Renato Dellepiane

14 dicembre: Le radici del Gospel - relatori Patrizia Borlotti e Franco Muggeo.

Come era stato per la prima edizione, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Ricordiamo inoltre che gli appuntamenti sono sempre al lunedì, dalle 17:30 alle 19.

Quest’anno è stato scelto come sede degli incontri il centro polivalente di via Nino Bixio per via dei suoi ampi spazi interni, che consentono di garantire un adeguato distanziamento interpersonale. Per partecipare si raccomanda l’uso della mascherina e il rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus.