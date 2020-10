Incidente verso le 9 di questa mattina a Millesimo: una persona ha perso il controllo del proprio autoveicolo, ribaltandosi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Cairo Montenotte per mettere in sicurezza il mezzo e l'area circostante, mentre la Croce Rossa Millesimo ha trasportato la persona incidentata, fortunatamente non grave, in codice giallo al San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso.