Sospetto caso Covid alle elementari di Stella: per due classi potrebbe scattare la quarantena

Un caso sospetto di Coronavirus e la quarantena che dovrebbe scattare per due classi della scuola elementare di Stella San Giovanni.

"Ufficialmente non ho avuto la comunicazione dagli uffici di competenza dell'Asl e la situazione è in divenire - spiega il sindaco Marina Lombardi - ho avuto una conversazione telefonica con la dirigente scolastica e sto valutando come portare avanti la questione".

Nelle prossime ore quindi dovrebbero esserci ulteriori novità sulla gestione del caso soprattutto per quanto riguarda l'isolamento obbligatorio che dovrebbe scattare sia per gli alunni delle due classi che per le insegnanti che hanno avuto contatti con le stesse.