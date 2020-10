Vespa velutina, cimice asiatica, formica alata: i "nemici" dell'autunno nel Ponente Ligure

Si è svolta ieri pomeriggio a Vezzi Portio una riunione per capire come fronteggiare il problema della vespa velutina, un tipo di imenottero proveniente dal Sud-Est Asiatico noto anche con il nome, per la sua provenienza e per le sue dimensioni, appunto di “calabrone asiatico”. Questo insetto volante, accidentalmente introdotto in Francia, nel giro di un anno ha “colonizzato” anche Italia, Spagna e Belgio causando cospicui danni all’ecosistema in quanto è un feroce predatore di api, oltre al fatto che si tratta di uno degli imenotteri più aggressivi nei confronti dell’uomo e degli animali domestici (leggi QUI).

Ma “la velutina”, come viene chiamata confidenzialmente, è solo uno dei molti nemici volanti che in questa stagione affollano la Riviera Ligure. Da settembre a ottobre, infatti, la Liguria è meta di grandi fenomeni migratori della cimice asiatica, che attraversano tutto il Nord Ovest italiano.

Quest’anno, però, il fenomeno si è fatto più massiccio rispetto ai già intensi autunni scorsi. Tanto che Coldiretti fin da gennaio 2020, vedendo il proliferare di questo insetto, ha chiesto lo stato di emergenza.

Scrive in merito Coldiretti, associazione di categoria degli operatori del settore agricolo, florovivaistico e della pesca: "L'insetto killer arrivato dall'Asia, che ha colpito principalmente i campi, gli alberi da frutto e i noccioleti, con perdita pari al 46% della produzione ligure e un danno stimabile di circa 16 milioni di euro".

Commenta così Coldiretti Liguria, il Dossier presentato dalla Coldiretti in occasione dell'apertura della Fieragricola di Verona con la storica mobilitazione degli agricoltori contro l'invasione di insetti alieni portati in Italia dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell'Unione Europea di fronte ai cambiamenti climatici. L'ultima ad aver varcato i confini è la "cimice marmorata asiatica" dalla Cina, particolarmente pericolosa per l'agricoltura perché prolifica con il deposito delle uova almeno due volte all`anno con 300-400 esemplari alla volta. La lotta all'insetto è particolarmente difficile perché è in grado di nutrirsi praticamente con tutto, si muove molto per invadere sempre nuovi territori da saccheggiare ed è resistente anche ai trattamenti fitosanitari. Una minaccia drammatica per il Paese, in un anno segnato da un inverno particolarmente caldo che ne favorisce la sopravvivenza, che va contrastata con un piano di intervento nazionale che preveda aiuti straordinari alle imprese, azioni di contenimento dell'insetto, anche con un programma coordinato di trattamenti fitosanitari e sperimentazioni su insetti antagonisti oltre a misure per la difesa del settore ortofrutticolo Made in Italy con un sistema più rigido di verifica sulle importazioni”.

E non è finita: per la prima volta, quest’anno, in tutto il Medio Ponente Savonese, con particolare concentrazione nelle zone di Pietra Ligure, Finale Ligure e relativi entroterra, si è assistito a una vera esplosione di formiche alate.

Anche in questo caso si tratta di imenotteri che un tempo effettuavano la “sciamatura” in estate, ma con l’aumento delle temperature medie stagionali questo fenomeno si sta estendendo a dismisura fino all’autunno. Fondamentale dotarsi di zanzariere e di due piante che le formiche alate detestano: la menta e l’erba gatta. Questo per due motivi: primo perché si tratta di insetti gregari, cioè abituati a muoversi in comunità formate anche da migliaia di esemplari; secondo perché hanno la capacità di nidificare praticamente in qualsiasi anfratto, con predilezione per vecchi mobili in legno e tessuto, come cassepanche e divani.