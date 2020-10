Da oggi in vigore il nuovo Dpcm, Questore Savona Roatta: “Senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini”

“ Ovviamente bisogna rispettare le prescrizioni per il bene della salute pubblica, il nuovo Dpcm è stato oggetto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e lo sarà ulteriormente, i controlli ci saranno e continueranno ”.

Questo il commento del Questore di Savona Giannina Roatta visto che da quest’oggi è entrato in vigore il nuovo Dpcm del Governo con nuove restrizioni come, oltre all’obbligo della mascherina, anche la chiusura dei bar e ristoranti alle 24.00 (dalle 21 non si potrà consumare in piedi) e il divieto di svolgimento di feste private all'aperto o al chiuso. Con la forte raccomandazione a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone.