Spara al fratello nell'abitazione a Vado: 40enne arrestato dalla polizia per tentato omicidio

Le violente liti che ha avuto con il fratello nel recente passato hanno consentito di arrivare al suo arresto.

Nella giornata di oggi, per un 40enne di Vado Ligure è stata disposta dalla squadra mobile della polizia di Savona la misura cautelare del carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Domenica 4 ottobre infatti l'uomo avrebbe sparato al fratello nella loro abitazione ferendolo. Il ferito si sarebbe presentato all'ospedale per ricorrere alle cure mediche qualche giorno dopo e per paura non avrebbe detto chi era stato a colpirlo. Grazie all'attività investigativa, coordinata dal sostituto commissario Graziella Satariano, gli agenti sono riusciti a ricostruire i precedenti e a capire che già nel passato i due avevano avuto spesso delle diatribe.

Dopo aver raccolto i necessari elementi, questa mattina hanno arrestato l'uomo eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Alessia Ceccardi su richiesta del Pm del Tribunale di Savona Marco Cirigliano. È stata trovata inoltre anche l'arma con il quale aveva sparato.