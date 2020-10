Loano, riapre la piscina del PalaGarassini

Riaprirà domani, giovedì 15 ottobre, la piscina del PalaGarassini di Loano.

Dopo gli interventi di pulizia e manutenzione effettuati dalla società Doria Nuoto 2000, ora la “vasca grande” è pronta ad ospitare nuovamente i corsi di nuoto e tutta l'attività agonistica organizzata dalla società di nuoto loanese nonché i “liberi nuotatori” che la frequentano abitualmente ogni giorno.

Ai primi di novembre, invece, tornerà disponibile anche la piscina per bambini, che nell'ultimo periodo è stata oggetto di lavori per il risanamento delle strutture portanti, per la sistemazione degli sfiori e delle canalette dell'acqua e, in ultimo, per la messa a norma delle vasche di compenso e dell'impianto idraulico, al fine di eliminare le perdite.

Sempre al palazzetto dello sport di località Fei sono in corso i lavori di efficientamento energetico programmati e finanziati nell'ambito del progetto Prosper Elena, l'iniziativa a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e trasporto sostenibile promossa congiuntamente dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020.

Al PalaGarassini sono state programmate: la riqualificazione della centrale termica con caldaie a condensazione alimentate a metano; l'implementazione del sistema di telecontrollo; l'installazione di nuove lampade Led. Il tutto per un risparmio energetico previsto del 32,79 per cento.