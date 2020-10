Borghetto, l'ordinanza del sindaco: anticipata l'accensione degli impianti di riscaldamento

Autorizzata l'accensione anticipata degli impianti termici per 5 ore giornaliere. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa. Il provvedimento sarà valido da domani, 16 ottobre, fino al prossimo 14 novembre.

Gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni scorsi hanno prodotto un evidente peggioramento delle condizioni climatiche con un forte abbassamento delle temperature.

L'ordinanza è stata sottoscritta prendendo in considerazione le richieste pervenute da numerosi cittadini (in particolare della terza età che stabilmente vivono sul territorio comunale) di accensione anticipata degli impianti termici sino alla data stabilita dalla normativa per l'avvio cd. "ordinario" del riscaldamento.