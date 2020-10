Coronavirus, il sindaco Tomatis: "La movida del centro di Albenga sarà oggetto di controlli serrati" (VIDEO)

Riccardo Tomatis, Primo Cittadino del Comune di Albenga, questa volta parla da medico ancor prima che da sindaco. Da operatore della sanità che conta tra i suoi mutuati tante persone anziane, in una zona in generale dall'età media avanzata com'è tutto il Savonese, esprime preoccupazione per i suoi pazienti e per i suoi concittadini.

Riccardo Tomatis riflette sul Coronavirus e lancia un videomessaggio per rendere note le misure precauzionali: "Purtroppo, come era prevedibile, con l’arrivo dell’autunno c’è stata una ripresa delle infezioni da Coronavirus.

Quello che ci approntiamo ad affrontare è il primo weekend dopo l’entrata in vigore del Dpcm che impone una serie di prescrizioni importanti per evitare che questa infezione non riprenda le dimensioni dell’inverno scorso.

Noi come Amministrazione metteremo in atto dei controlli soprattutto nel Centro Storico che è il centro della movida e dove è più probabile che si possano creare degli assembramenti.

Il mio appello va a tutti ed in particolare ai giovani: state attenti e rispettate queste regole per evitare il rischio di trasmettere l’infezione ai vostri genitori o nonni che sono soggetti più fragili", conclude il sindaco.