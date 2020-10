Tutto pronto per accogliere le Giornate FAI d'Autunno a Zuccarello e Castelvecchio (VIDEOintervista)

Come avevamo già annunciato su Savonanews (leggi tutti i dettagli tecnici nell’articolo completo QUI) il FAI Giovani Albenga-Alassio organizza per i prossimi due weekend, 17 e 18, 24 e 25 ottobre, le “Giornate FAI d’Autunno” nel comprensorio del Ponente Savonese.

L’altro grande evento annuale, cioè le “Giornate FAI di primavera”, era stato cancellato per il lockdown, ma i giovani della Delegazione albenganese e alassina non si sono mai arresi e, quando finalmente le porte delle case degli italiani sono state riaperte per cercare di tornare in modo lento e graduale alla quotidianità, hanno organizzato tanti eventi di spessore culturale. Uno tra tutti: le visite alla suggestiva (e purtroppo poco conosciuta) necropoli romana di viale Pontelungo ad Albenga.

Per le “Giornate FAI d’Autunno” il FAI Giovani Albenga-Alassio ha scelto di valorizzare due suggestivi comuni dell’immediato entroterra ingauno: Zuccarello e Castelvecchio di Rocca Barbena.

Abbiamo incontrato due attivissime volontarie, Alice e Chiara, davanti a un meraviglioso “scrigno di cultura” custodito nel cuore della Val Neva, il teatro Quinzio Delfino di Zuccarello. Si tratta di un nobile esempio di valorizzazione dell’esistente: non un monumento dimenticato ma, al contrario, un luogo vivo e “partecipato” in tutta la vallata, che ospita pannelli informativi sulla storia cittadina, spettacoli teatrali, mostre d’arte e persino matrimoni e, in questo periodo in cui le esigenze di distanziamento sono maggiori, i consigli comunali.

Per l’intervista è stato Luca Gardella, vicesindaco di Zuccarello, ad accoglierci in teatro e ad esprimere parole di soddisfazione per l’opportunità di accogliere in paese un evento di rilevanza nazionale come le “Giornate FAI d’Autunno”.

Un plauso, dunque, al FAI Giovani Albenga-Alassio che ha saputo scegliere alcuni luoghi tra i più suggestivi del nostro entroterra, ma un plauso anche al Comune di Zuccarello che dal 2005 ha intrapreso un percorso di valorizzazione dell’antico borgo e ha attuato un rinnovamento rispettoso della storia di queste antiche piazze e strade. Dalla creazione di parcheggi attigui ai due ingressi cittadini alla riqualificazione del centro, fino ad arrivare alle recenti opere di illuminazione: con luce calda, infatti, sono stati illuminati il castello e l’antico pontino romano, mentre a breve arriverà l’illuminazione delle torri e del porticato. Nell’estate del 2019 ogni sera Zuccarello offriva qualcosa da fare: musica da camera, musica in chiesa, degustazioni di street food, cabaret, teatro, in un alternarsi di eventi che potremmo definire più “leggeri” e più “impegnati”. Purtroppo l’estate 2020 sappiamo tutti com’è andata, non solo in Liguria ma nel Mondo intero. Eppure, nel pieno rispetto delle norme Covid, il Comune di Zuccarello è comunque riuscito ad allestire un programma di intrattenimento di qualità, puntando su pochi eventi ma ben programmati. E adesso, grazie al nuovo percorso di illuminazione che sta prendendo forma, l’obiettivo è quello di offrire per l’estate 2021 una Zuccarello vivibile a tutte le ore del giorno ma, soprattutto, “magica” di sera, pronta ad accogliere un turismo per tutti, fatto di giovani, famiglie, e chiunque voglia passeggiare respirando la Storia.

Ricordiamo infine, qui di seguito, il programma:

ORARI ZUCCARELLO 17/18 OTTOBRE 2020

Percorso NON Iscritti FAI: SABATO MATTINA: 10 (primo gruppo), 10.45 (secondo gruppo), 11.30 (terzo gruppo); SABATO POMERIGGIO: 14.30 (primo gruppo), 15.15 (secondo gruppo), 16.00 (terzo gruppo); DOMENICA MATTINA: 10 (primo gruppo), 10.45 (secondo gruppo), 11.30 (terzo gruppo); DOMENICA POMERIGGIO: 14.30 (primo gruppo), 15.15 (secondo gruppo), 16.00 (terzo gruppo). Percorso Iscritti FAI: SABATO MATTINA: 10.15 (primo gruppo), 11.00 (secondo gruppo); SABATO POMERIGGIO: 14.45 (primo gruppo); DOMENICA MATTINA: 10.15 (primo gruppo), 11.00 (secondo gruppo); DOMENICA POMERIGGIO: 14.45 (primo gruppo).

ORARI CASTELVECCHIO 24/25 Ottobre 2020

Percorso NON iscritti FAI: SABATO MATTINA: 10 (primo gruppo), 10.45 (secondo gruppo), 11.30 (terzo gruppo); SABATO POMERIGGIO: 14.30 (primo gruppo), 15.15 (secondo gruppo), 16 (terzo gruppo); DOMENICA MATTINA: 10 (primo gruppo), 10.45 (secondo gruppo), 11.30 (terzo gruppo); DOMENICA POMERIGGIO: 14.30 (primo gruppo), 15.15 (secondo gruppo), 16 (terzo gruppo).