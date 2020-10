Celle, martedì 20 ottobre alle 15 l'ultimo saluto a Davide Crosa

Ieri pomeriggio l'autopsia ha stabilito che il giovane sarebbe deceduto a causa di una asfissia meccanica violenta. Il medico legale Davide Bedocchi oltre ad effettuare tutti gli accertamenti sul corpo, aveva prelevato i liquidi biologici per effettuare l'esame tossicologico e frammenti per l'esame istologico.

Per il neo diciottenne cellese, figlio di una famiglia particolarmente conosciuta e stimata in paese, non c'era stato nulla da fare all'arrivo dei soccorsi della Croce Rossa di Stella, dell'automedica del 118 e dei vigili del fuoco.