Covid, il sindaco di Cosseria Molinaro esorta i giovani all'uso della mascherina

Il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro esorta la cittadinanza, in particolare i giovani, all'uso della mascherina. E lo fa attraverso una comunicazione "funky-rap".

"Ciao my friend,

ho bisogno del tuo aiuto, in questo periodo riceviamo troppi ordini e contrordini e la mia qualifica di sindaco non significa che io sia il tuo maestro, perché sei tu che vivi la realtà della tua gioventù e non spetta a me condizionare le tue scelte di vita. Ognuno ha un cervello e lo utilizza non come fardello, ma come una app da cui pescare le idee migliori.

Come tuo amico evito di darti un cinque con la mano o di abbracciarti. I contagi aumentano, le difese mancano, ma tu puoi fare la differenza indossando la mascherina, che altro non è che un tratto di stoffa che protegge gli altri da te stesso e viceversa.

Indossarla non è da 'sfigati', ma è trendy, e visto che i ragazzi e le ragazze seguono il tuo comportamento, tu mi puoi aiutare. Non nasconde i piercing e neanche i tatuaggi, ma evita i contagi. Non sono favorevole al sistema in cui tutto è regolato e ordinato senza poter decidere con la propria testa, ma ora siamo in emergenza e urgenza e l'estetica viaggia con l'etica.

Abbi cura di te e dei tuoi fratelli, quando ti incontrerò vedrò i tuoi occhi splendenti e presto mostrerai il tuo sorriso ai tuoi cari coetanei adolescenti. Indossiamo la mascherina e manteniamo la distanza interpersonale, faremo il più bel regalo di Natale".