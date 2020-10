Finale, messa in sicurezza delle strade: dalla prossima settimana saranno abbattuti alcuni pini marittimi

Il progetto, in attesa di un finanziamento da circa 900 mila euro, prevedrà " nuovi sottoservizi, una pista ciclabile, un nuovo filare di alberature idonee ai centri abitati ed ovviamente nuovi marciapiedi e parcheggi. Come detto l’anno scorso in campagna elettorale vogliamo e dobbiamo aprire tale cantiere entro la fine di questo mandato ” spiega il sindaco.

" Abbiamo deciso di concludere un lavoro che guarda alla tutela della pubblica incolumità - prosegue il primo cittadino - , soprattutto in seguito alle relazioni degli agronomi ed in vista della sempre più necessaria riqualificazione dell’intera via. Come d’altronde ci richiede la Soprintendenza che, nell’autorizzare l’intervento, ne richiede in futuro un recupero ".

Il sindaco Frascherelli spiega che particolare attenzione verrà posta sulla viabilità tra Finalborgo e Finalmarina, lato Pora: “ Termineremo quanto iniziato gli scorsi anni su via Dante, ormai divenuto un percorso ad ostacoli con radici che invadono prepotentemente la careggiata creando un serio pericolo agli utenti della strada: prima di tutto la sicurezza dei nostri cittadini ed evitare che succeda nuovamente quanto avvenuto tre anni fa con il collasso di un esemplare, sempre in questa via ".

Gli interventi di messa in sicurezza stradale non si fermano a via Dante. A seguire saranno anche abbattuti i pini di via Lungosciusa, vicino al cavalcavia ferroviario. Anche in questo caso tali esemplari sono considerati pericolosi dagli esperti. Da tempo affogate nell’asfalto, ripreso più volte perché con radici devastanti per la circolazione e soprattutto per l’argine del fiume Sciusa, che rischiano di spingere sempre più verso il corso d’acqua, le radici creano un ostacolo ai molti pedoni che solcano la via in oggetto.

"In questo caso ripianteremo in viale Alessandria altri esemplari, ovviamente non più pini marittimi che in questi anni stanno creando disagi e pericoli in tutta la città" spiegano dall'amministrazione.