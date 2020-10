Savona, poli ecologici spostati a Villapiana: allarme rientrato dopo il confronto tra lo Sportello del Cittadino Lega, Comune e funzionari Ata

"Un avviso stampato ed affisso sui cassonetti della spazzatura in alcune vie 'critiche' della città per i parcheggi selvaggi in ore notturne. Poche parole e decise, che rendevano noto agli abitanti di vie disagiate come la Pippo Garibaldi o altre di Villapiana ma non solo, che 'il polo verrà soppresso il 23 ottobre. In alternativa sarà utilizzabile il polo di Via Sardi'".

A raccontare l'accaduto è la segreteria cittadina di Savona della Lega: "Sono solo passate poche ore dalla rimozione dei cassonetti da parte del personale di Ata che il disagio, specie delle persone appartenenti alle fasce più deboli, i nostri anziani, costretti a fare ora più scalinate, discese e salite con tutti i sacchetti della raccolta differenziata al seguito, si è fatto sentire ed ha bussato allo Sportello del Cittadino della Lega Savonese presente in numerose realtà ed in contatto con i vari comitati spontanei".

"Molti cittadini non si rendevano capaci delle ragioni che hanno portato la dirigenza di Ata a spostare e riconfigurare la dislocazione dei poli ecologici in città - spiega la segretaria Maria Maione -. Specie perché a subirne le conseguenze più gravose erano proprio gli abitanti di quelle vie più strette o senza sbocco".

"Il mistero è stato dipanato velocemente. La decisione ha preso corpo dopo diverse segnalazioni pervenute dagli autisti ai funzionari ed alla dirigenza di Ata, che si sono visti obbligati molte volte a non poter effettuare il servizio di raccolta perché non riuscivano a passare neanche con i mezzi più adeguati a causa dei parcheggi selvaggi, specie nei passaggi più stretti (ed il pensiero ci corre alle autoambulanze in caso di bisogno). Non di meno sono aumentati i guasti per le 'frizioni bruciate' e viste le condizioni del parco veicoli e quelle economiche (ricordiamo che l’Azienda si trova in concordato), per non gravare ulteriormente sulle casse comunali, hanno deciso di spostare i cassonetti in punti sicuramente più raggiungibili" aggiungono dal Carroccio savonese.