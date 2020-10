Ospedale Covid a Cairo, Di Sapia (Pd): "Prima venga aperto per i pazienti della Val Bormida"

"Nei giorni scorsi il presidente della Regione Liguria aveva ipotizzato la possibilità di utilizzare gli ospedali di Cairo e Albenga per ottenere 130 posti letto a bassa intensità di cura del Covid a sostegno dell'area genovese". Così il circolo Pd di Cairo entra a gamba tesa sulle dichiarazioni e le intenzioni del presidente Toti riguardo alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso e il coinvolgimento delle strutture savonesi.

"A quanto pare solo ora Toti si accorge dell'importanza del nostro ospedale, ora che gli potrebbe far comodo nella gestione dell'emergenza. Eppure durante la prima ondata dell'epidemia, con la scusa della necessità di dirottare il personale sanitario presente a Cairo verso altre strutture, aveva provveduto addirittura a chiuderlo, lasciando così una intera valle, circa 40 mila persone, senza un importante presidio sanitario" afferma il segretario valligiano, Michele Di Sapia.

"Ora dove troverebbe il personale per far funzionare a pieno regime l'ospedale di Cairo durante l'emergenza se prima non c'era e ora magicamente c'è?" Si chiedono i dem.

"Sembra un po' contraddittorio. Non si tratta di volerci sottrarre all'emergenza, ma vorremmo ricordare a Toti che in Liguria, come in altri parti d'Italia, purtroppo non ci si ammala o si muore solo di Covid" proseguono.

"Allora perché non riaprire l'ospedale di Cairo come presidio Covid free in cui curare altre patologie? A Cairo e in Val Bormida abbiamo bisogno di un ospedale potenziato, ma che sia facilmente accessibile e aperto a tutti e non solo durante le emergenze, ma sempre" concludono dal PD valligiano.