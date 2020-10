Coronavirus, in Liguria 1.127 nuovi casi e altri 50 ricoveri in più nelle ultime ventiquattr'ore

In aumento nelle ultime ventiquattr'ore il numero dei nuovi casi di positivi al Coronavirus nella nostra Regione. Quest’oggi, infatti, il classico bollettino riporta 1.127 nuovi positivi, sui 6.357 tamponi eseguiti.

Nel dettaglio: in Asl 1 (Imperia) 68 nuovi casi, di cui 30 da contatti di caso confermato e 38 da attività di screening; in Asl 2 (Savona) sono 25, di cui 12 da contatti di caso confermato e 13 da attività di screening; in Asl 3 (Genova) sono 877 di cui 1 rientro da viaggio, 362 da contatti di caso confermato, 479 da attività di screening e 35 da settore sociosanitario; in Asl 4 (Levante) sono 27 di cui 12 da contatti di caso confermato e 15 da attività di screening; infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 130 di cui 39 da contatto di caso confermato, 81 da attività di screening e 10 dal settore sociosanitario.

Sono 14 i morti per Covid-19 segnalati oggi dalla Regione, deceduti tra venerdì 23 e il 26 ottobre. Tra questi un uomo di 92 anni nella provincia di Savona. Quindi un uomo di 101 anni in Asl 4 del Tigullio, uno di 95 anni all'ospedale di Sarzana, una donna di 89 anni e due uomini di 85 e 86 anni al Galliera, tre uomini di 77, 62 e 96 anni al Villa Scassi e cinque al San Martino di Genova: tra questi una donna di 80 anni e quattro uomini di 64, 76, 87 e 80 anni

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 418.646 (+6.357)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 24.597 (+1.127)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.834 (+59)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 21.763 (+1.068)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.119 (+321)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 761 (-48)

Savona: 1.072 (-50)

Genova: 8.034 (+371)

La Spezia: 1.365 (+51)

Residenti fuori regione o estero: 274 (+9)

Altro o in fase di verifica: 613 (-12)

Totale: 12.119 (+321)

Ospedalizzati: 882 (+48) | 45 in terapia intensiva

Asl 1 - 64 (+11) | 3 in terapia intensiva

Asl 2 - 72 (+2) | 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 257 (+8) | 12 in terapia intensiva

Galliera - 139 | 7 in terapia intensiva

Gaslini - 19 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 147 (+3) | 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 73 (+7) | 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 67 (+5) | 6 (-5) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.075 (+467)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 10.760 (+792)*

Deceduti: 1.718 (+14).

*l’incremento del valore deriva dal recepimento della circolare del Ministero della salute riguardante “le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena”. Non è più necessario il doppio tampone per confermare la guarigione (ne è previsto uno)