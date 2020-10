Covid-19: boom di contagi anche nell'entroterra di Genova e Savona

Non sono solo le coste e le città ad essere alle prese con l’aumento dei contagi da Coronavirus. La situazione si presenta difficile anche nell’entroterra di Genova, di Savona e nel basso Alessandrino.

A destare maggiore preoccupazione sono i comuni di Tiglieto (Ge) e Urbe (Sv), dove si è sviluppato un cluster a seguito di un matrimonio. La funzione religiosa è stata celebrata a Tiglieto, mentre il pranzo si è tenuto nel ristorante “Da Tonio” a Urbe. Il numero dei contagi nel comune di Tiglieto ammonta a circa dieci persone; a Urbe invece si aspetta ancora che i tamponi vengano effettuati.

Il sindaco di Urbe Fabrizio Antoci denuncia una completa disorganizzazione in quanto è presente uno scarso dialogo con ASL 2 in merito a tamponi e tracciamenti, cosa che non era accaduta nella prima ondata di Covid-19. Il comune conta sull’aiuto dei volontari della Croce Rossa che si occupano di portare i malati in ospedale e di riaccompagnarli a casa, sanificando poi l’ambulanza.

Nel comune di Tiglieto, inoltre, è stato chiuso il municipio per un caso di positività. Il sindaco Giorgio Leoncini: “Stiamo facendo tutti privatamente il tampone e se darà esito negativo riapriremo il municipio già in settimana; vorrei riaprire quanto prima l’ambulatorio cardiologico gratuito sospeso per COVID ma temo che la cosa non sia così immediata”.

In Valle Stura la situazione è un po’ meno complicata; tuttavia a Rossiglione una seconda media verrà chiusa per casi di positività. Il consigliere comunale delegato alla sanità Omar Peruzzo comunica che il virus è gestito da medici di medicina generale e che l’uso della mascherina è stato maggiormente sensibilizzato, così come il distanziamento sociale e la santificazione delle mani grazie all’aiuto della Protezione Civile e della Croce Rossa. I volontari si occuperanno inoltre dell’assistenza “pronto farmaco e spesa” a tutela delle fasce più deboli.

A Campo Ligure, infine, la squadra di calcio ha sospeso le attività per casi accertati di contagi e due residenti del paese stanno per concludere il periodo di quarantena. I contagi relativi al medesimo cluster si sono in parte estesi al comune di Molare nel basso Alessandrino, dove attualmente sono presenti quattro positivi di cui tre ricoverati.