Mobilità sostenibile, Palazzo Sisto richiede il finanziamento per il progetto filobus da Savona a Celle

Nell’ambito del progetto "Distretto Smart Comunità savonesi - Smart Mobility", cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, il Comune di Savona ha inoltrato la richiesta di finanziamento alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ad annunciarlo sono il sindaco Ilaria Caprioglio e l'assessore con delega alla viabilità Massimo Arecco.

La proposta progettuale complessiva sarà costituita da una serie di interventi infrastrutturali ed immateriali da realizzarsi nei comuni di Savona, Albissola Marina e Celle Ligure, volti ad incentivare scelte di mobilità urbane alternative all’automobile privata, anche al fine di ridurre il traffico, l’inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.

L'assessore Arecco spiega che "per quanto riguarda il Comune di Savona, è prevista la messa in sicurezza del tratto stradale che, dal Campus Universitario, conduce all’esistente pista ciclopedonale di Via Stalingrado, nonché la realizzazione di una velostazione presso la stazione ferroviaria Mongrifone".

A tal proposito, il decreto MIT del 10 ottobre 2020 dispone che il Comune di Savona sia beneficiario dell'importo di 214.442,99 euro per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Tale importo sarà pertanto dedicato al completamento del percorso ciclopedonale Campus Universitario di Legino – Stazione ferroviaria.