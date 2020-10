Coronavirus: in Liguria 1068 nuovi positivi su 6389 tamponi

Numeri stazionari nella nostra regione per i nuovi positivi al Covid-19. Quest’oggi se ne sono registrati 1.068 sui 6.389 tamponi eseguiti, ovvero uno ogni 6.

In provincia di Savona sono stati 78 di cui 31 da contatti di caso confermato, 41 da attività di screening e 6 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono stati 72 di cui 27 da contatti di caso confermato e 45 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 709, di cui 384 da contatto di caso confermato, 284 da attività screening e 41 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 19, di cui 7 da contatto di caso confermato e 12 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 190, di cui 103 da contatto di caso confermato e 87 da attività di screening.

Sono 25 i morti segnalati oggi in Liguria e riguardano il periodo compreso tra il 22 ottobre e giovedì scorso. Tra questi anche due uomini, rispettivamente di 81 e 88 anni, deceduti il 28 ottobre scorso all'ospedale San Paolo di Savona. Degli altri 24, uno è morto in provincia di Imperia e gli altri 22 a Genova.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 446.676 (+6.389)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 28.608 (+1.068)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.282 (+178)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 25.326 (+890)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.600 (-30)*

*i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi GUARITI, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

Casi per provincia di residenza

Imperia 971 (+40)

Savona 1.234 (-28)

Genova 8.908 (-196)

La Spezia 1.596 (-167)

Residenti fuori regione o estero 276 (-1)

Altro o in fase di verifica 615 (-13)

Totale 13.600 (-30)

Ospedalizzati: 1.093 (+93) | 57 (+5) in terapia intensiva

Asl 1 - 77 (+3) | 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 99 (+10) | 5 (+2) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 314 (+26) | 14 (-) in terapia intensiva

Galliera - 149 (+1) | 9 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 65 (-1) | 7 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 15 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 193 (-35) | 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 93 (+9) | 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 88 (+9) | 8 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.338 (+16)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 13.234 (+1.073)

Deceduti: 1.774 (+25).