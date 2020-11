Savona, uomo investito nei pressi della rotonda di corso Vittorio Veneto: ricoverato al Santa Corona in codice rosso

Investimento pedonale nella mattinata di oggi a Savona, nei pressi della rotonda tra corso Vittorio Veneto e via Cimarosa, nella zona del Prolungamento.

La vittima, un uomo di circa 40 anni, è stato travolto, per cause non ancora accertate, da un'automobile di passaggio riportando diversi traumi tra cui la rottura del femore, un trauma cranico e diverse contusioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i militi della Croce Rossa del capoluogo, rispettivamente per regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso e per prestare le prime cure al quarantenne, il quale è stato poi trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.