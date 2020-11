Nuovo lockdown, Toti: "Provocherebbe il definitivo fallimento di molte imprese"

Bar e ristoranti chiusi anche a pranzo. Smart working per tutta la pubblica amministrazione, coprifuoco alle 18 e didattica a distanza dalla seconda media all'ultimo anno delle superiori. Negozi chiusi tranne le farmacie, i tabacchi e gli alimentari.

Sarebbero questo le misure al vaglio del Governo per le Regione ad alto rischio contagio da Covid.

Questo il commento pubblicato su Facebook dal governatore della Regione Liguria Giovanni Toti: "Io non so se è vero, oggi vedremo. Ma se così fosse chiuderemmo in casa i ragazzi di 12 o 13 anni e provocheremmo il fallimento definitivo di molte imprese. Spero che tutti sappiano a cosa andiamo incontro. Ho proposto una cosa diversa e credo più saggia. Gli ultra 75enni della nostra popolazione sono il 7% dei nostri concittadini, ma sono loro a morire: il 90% dei decessi purtroppo riguarda quelle persone, così come il 40% dei ricoveri ospedalieri gravi".

"Allora, chiedo: ha senso non mandare a scuola i ragazzi a cui il Covid non fa nulla o quasi? Ha senso chiudere mezzo Paese? Oppure: non avrebbe più senso proteggere coloro che rischiano veramente e lasciare che il Paese lavori, vada a scuola, recuperi posti di lavoro perduti? Chi oggi finge di indignarsi all’idea di proteggere le fasce più deboli e lasciare che l’Italia continui ad andare avanti otterrà un duplice risultato: più morti e più imprese e posti di lavoro distrutti. Bel risultato dell’ipocrita doppia morale" conclude Toti.