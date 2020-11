Anche la Liguria piange la scomparsa dell'attore Gigi Proietti

Con molta impressione e grande dispiacere in Liguria è stata accolta la triste notizia della morte a 80 anni di Gigi Proietti, l'attore che ha conquistato la simpatia e l'ammirazione dell'intero pubblico italiano.

Nella nostra regione, Gigi Proietti si era presentato come ospite in più edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2000, indimenticabile la sua partecipazione come regista, al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, una delle ultime edizioni magistralmente organizzata dall'allora sindaco Enrico Rembado. Aveva diretto "Taxi a due piazze" di Ray Cooney (titolo originale inglese "Run for your wife), commedia degli equivoci, satira di costume che vedeva trai protagonisti Gianluca Guidi (figlio di Johnny Dorelli), Corinne Bonuglia e Maria Laura Baccarini.

Questa sua partecipazione al Festival Teatrale di Verezzi ha lasciato un indelebile ricordo, rimarcando un evidenziato segno nell'albo d'oro dei personaggi che hanno contribuito con la loro prestigiosa presenza al successo della manifestazione.