Nella serata di ieri l'autostrada A10 è stata chiusa al traffico per un incendio ad un camion che trasportava frutta. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale dell'Autofiori.

Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite. Il mezzo che stava trasportando arance, ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Genova, tra i caselli di Imperia Ovest e Imperia Est. Il transito sulla A10 è stato ripristinato poco prima delle 22.