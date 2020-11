Alassio: Galtieri "prepara la strada" al ritorno di Melgrati "alla tolda di comando"

Ieri, per la consueta rubrica “Il sindaco in onda” su Radio Onda Ligure 101, è stato ospite l’alassino Angelo Galtieri. L’ospite ha esordito in diretta con la frase: “Questa però sarà l’ultima volta che mi ascolterete qui”. Come molti ricorderanno, infatti, Galtieri è insignito della carica di vicesindaco ma ha ricoperto il ruolo di “sindaco facente funzione” durante la sospensione dagli incarichi pubblici del sindaco eletto Marco Melgrati.

Con il prossimo mese di dicembre, però, questa sospensione giungerà al termine e Melgrati tornerà a sedere sulla poltrona più alta del consiglio comunale della Città del Muretto (leggi tutti i dettagli QUI).

Commenta in radio Galtieri: “Torno a fare veramente il vicesindaco. Melgrati riprende la tolda di comando, sta benissimo, si è riposato ed è in forma splendida. Ma di certo questo blocco non gli è piaciuto, è stato regolarmente eletto e avrebbe voluto esercitare il suo ruolo ma la legge non glielo ha consentito”.

Il vicesindaco ironizza sul periodo che lo ha visto al comando e trova ancora il coraggio per riderci su: “Non poteva andarmi peggio”, riferendosi a questi 18 mesi costellati da alluvioni, mareggiate e Coronavirus.

A proposito di Coronavirus, commenta: “Ovviamente siamo tutti in crisi d’astinenza da manifestazioni. Contiamo di chiudere l’anno offrendo una rassegna jazz di alto livello, ma come è naturale i fondi da destinarsi agli eventi sono stati giocoforza dirottati verso altre e più immediate esigenze”.

Sull’ultimo DPCM, spiega Galtieri: “Quando si è un organo dello Stato bisogna accettare le leggi del governo, anche quando non le si condividono”. Sul quadro cittadino aggiunge: “Siamo stati attenti, la curva dei contagi è oggi molto bassa, siamo su una percentuale dello 0,16%, potremmo tornare a fare una vita normale, ma non siamo nel far west e non sono lo sceriffo del paese, nessuno può fare di testa propria. Esiste una direttiva nazionale e va rispettata”.