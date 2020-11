Centro nascite da Pietra Ligure a Savona, Geremia (Lega): "Siamo in piena pandemia, decisione d'emergenza per un tempo limitato"

Anche la Lega Finalese dice la sua sulla decisione presa dall’Asl 2 e da Alisa sulla chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa corona di Pietra ligure. "Una parte dell’attività verrà mantenuta, quindi sarà comunque possibile effettuare un parto o un taglio cesareo di emergenza", ci dice il capogruppo Marinella Geremia, che prosegue: "purtroppo siamo nel mezzo di una pandemia e certe decisioni anche se non facili e popolari vanno prese".

Spiega ancora Geremia: "Il nostro parlamentare Sara Foscolo e il nostro Consigliere regionale Brunetto si sono giá attivati per salvaguardare il mantenimento di quello che è un presidio importantissimo per la nostra zona. La soluzione, è stato garantito, è temporanea ma comunque anziché fare polemiche sterili come quelle che ho sentito ieri in Consiglio o letto sui giornali; lavoriamo insieme magari presentando un ordine del giorno congiunto a sostegno del Reparto e facendo in modo che i timori esposti rimangano infondati".