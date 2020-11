Covid, De Vecchi (Carcare): "Dati mostrano un costante aumento dei casi di contagio"

Aggiornamento emergenza Covid a Carcare. Il sindaco Christian De Vecchi fa il punto della situazione.

"I dati ufficiali trasmessi da Asl 2 Savonese, per il nostro comune, mostrano un costante aumento dei casi di contagio - spiega in una nota - Oggi i positivi al virus con esecuzione di tampone sono 46. I cittadini sottoposti a "quarantena" sono 133".

"Preoccupa la previsione di crescita in linea con i dati nazionali. Attualmente la Regione Liguria è area gialla e segue quindi i protocolli previsti dal Ministero. Questo non ci deve allarmare ma rendere maggiormente consapevoli della complessa convivenza con il virus".

"Invito la cittadinanza a continuare le quotidiane azioni di autodifesa e controllo, applicando tutte le procedure e le regole che ci sono state indicate dalle Autorità sanitarie regionali e nazionali - prosegue - Per responsabilità verso la collettività, sottolineo l’importanza dei comportamenti individuali, di ognuno di noi nel avvisare i propri medici di famiglia (anello comunicativo importante dell'emergenza sanitaria) o le utenze di emergenza, in ogni caso di manifestazioni di sintomi".

"Moderiamo ai casi strettamente necessari gli assembramenti nei luoghi all'aperto e soprattutto al chiuso, come raccomandato dalle disposizione di legge".

"Gli Istituti scolastici sul territorio, per ogni ordine e grado, stanno seguendo le disposizioni previste per l'emergenza sanitaria, per ogni informazione contattare le segreterie o consultare i registri elettronici - conclude - Stiamo valutando (insieme alle associazioni) l'attivazione di servizi di volontariato a favore della cittadinanza, con maggiori difficoltà di mobilità, secondo le medesime modalità praticate nei mesi di Marzo e Aprile. Ciò nel caso dovesse aggravarsi il colore della area Ligure".