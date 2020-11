La dottoressa Valle, responsabile struttura di microbiologia e virologia del Santa Corona, positiva al Covid: "Mai abbassare la guardia"

"Dopo aver combattuto tenacemente una battaglia indiretta contro Sars-CoV-2, analizzando finora con il mio gruppo 25 mila tamponi senza contrarre mai l’infezione, mi ritrovo a combattere direttamente, faccia a faccia, il tanto temuto virus. Ho contratto l’infezione in ambito esterno all'ospedale, da un contatto privato, che a sua volta non conosce la fonte. Il virus sta talmente dilagando che la possibilità di contagio in questo momento è elevatissima e rischiamo di portarcelo in casa". Questo il post pubblicato su Facebook dalla dirigente responsabile della struttura di microbiologia e virologia del Santa Corona, dottoressa Caterina Valle. "Fortunatamente è successo nel weekend, dove non ho incontrato la mia famiglia nè i miei colleghi del laboratorio, evitando la diffusione del contagio e tutelando in tal modo anche le persone a me più care. La tempestività della diagnosi ha fatto il resto".

"Innanzitutto voglio rassicurarvi che sto bene e che mi sto curando a casa, ma anche dirvi di prestare attenzione perché questa non è una semplice influenza, tutt'altro. Essere dalla parte del paziente mi ha aiutato a capire molte cose prime tra tutte le sue necessità, non solo di terapia ma di vicinanza, e la grande professionalità di tutti i colleghi coinvolti nella cura della malattia" prosegue.

"Ringrazio il MMG d.rssa Menara, mio fratello Dr. Pier Franco Valle, l’Infettivologa, d.rssa Valentina Bartolacci, per le cure tempestive e le attenzioni verso di me. La cosa che si soffre di più in questa malattia è l’indispensabile quanto doloroso totale isolamento. Ringrazio tutti i giovani Medici e gli Infermieri del GSAT, i medici del Territorio, i MMG, che lavorano in queste ore senza sosta, per tutti, e grazie ai Colleghi degli altri Laboratori, che si prodigano per le analisi. Grazie al mio gruppo di lavoro della Virologia, che continua la nostra battaglia attraverso i tamponi, senza tregua".