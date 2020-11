Savona, via allo sportello del maggiordomo di quartiere a Villapiana: "Veniamo incontro alle esigenze dei cittadini"

"Abbiamo lo sportello in un quartiere come quello di Villapiana con diverse fragilità e tante persone anziane, cerchiamo di rassicurarli e fare da telefono amico, abbiamo riscontrato che la gente è particolarmente spaventata, vogliamo venire incontro alle loro esigenze".

Queste le parole di Simone Era, referente su Savona dello sportello del maggiordomo di quartiere presente in via San Lorenzo 6 a fianco alla casa della volontariato, nell’ambito del progetto di welfare territoriale, innovativo a livello nazionale, avviato in via sperimentale nell’estate 2019 a Genova dalla Regione Liguria, su iniziativa degli assessorati alla Formazione e alle Politiche sociali, e mirato al sostegno e all’ascolto delle famiglie, dei lavoratori e dei soggetti deboli attraverso la creazione di punti di prossimità sul territorio.

Il progetto intende dare risposta alle esigenze dei cittadini, specie delle persone più deboli, grazie alla presenza sul territorio e all’ascolto per ritagliare su misura quasi sartoriale piccoli servizi, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale. Tra le attività che saranno svolte dai maggiordomi ci sono, ad esempio, il ricevimento di pacchi e la consegna al domicilio, il pagamento di bollettini, il ricevimento della posta, il monitoraggio degli anziani, il ritiro di ricette, la consegna di farmaci, le piccole manutenzioni domestiche, il monitoraggio di case o uffici in caso di assenze prolungate, la cura di piante o piccoli animali domestici, l’aiuto per trovare badanti, colf o babysitter.

Sono tutti servizi rivolti al cittadino totalmente gratuito, per i minori per il momento non le facciamo, ci mettiamo a disposizione per cercare un badante, collaborare con le associazioni di volontariato.

"Siamo a disposizione dalle 8 alle 20 e cerchiamo di essere più agili sul territorio, 8-20, sono tutti servizi rivolti al cittadino totalmente gratuiti, ci mettiamo a disposizione anche collaborando con le associazioni di volontariato" prosegue Simone Era, savonese che vive a Villapiana da 40 anni e lavora per la società cooperativa appaltatrice Lanza del Vasto di Genova.

A Genova sono 7 gli sportelli presenti, nel savonese invece sono a Savona, Cairo Montenotte (Via Fratelli Francia 12), Finale Ligure (Palazzo Ruffini, via Pertica 24) e Loano (via S. Agostino 13).

Due sono i maggiordomi di quartieri presenti su Savona, a Cairo uno è presente allo sportello e due sul territorio, su Finale e Loano uno allo sportello e tre sul territorio.