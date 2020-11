Albenga, principio di incendio in un'abitazione di via Medaglie d'Oro: intervento dei vigili del fuoco

Principio di incendio attorno alle 20 di questa sera in un'abitazione nei pressi di via Medaglie d'Oro ad Albenga.

Secondo quanto riferito, un piccolo rogo si sarebbe sviluppato per cause ancora da accertare: immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che in breve tempo hanno domato le fiamme.

Fortunatamente non si registrano casi di persone ustionate, né intossicate. Limitati i danni all'abitazione, invasa però da una abbondante coltre di fumo. Sul posto presenti anche i militi della Croce Bianca di Albenga, giunti in via precauzionale.