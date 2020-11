Varazze, il Covid colpisce anche la polizia locale: garantita la sicurezza sul territorio

Sei agenti della polizia locale positivi al Covid, 1 in isolamento fiduciario e due non presenti perché in malattia. Anche al comando di Varazze è arrivato il virus che sta costringendo ai vigili rimasti di fare i salti mortali per coprire i turni.

Al momento sarebbero tre gli agenti in servizio oltre al comandante Mauro Vercesi, per una situazione che potrebbe protrarsi fino alla prossima settimana.

Intanto la protezione civile varazzina sta contribuendo ad aiutare per regolamentare gli accessi e le uscite a scuola solitamente gestiti proprio dalla polizia locale.

Una situazione che però sembra essere sotto controllo, infatti il pattugliamento della città oltre ad essere garantita dai due agenti in lavoro per turno anche i carabinieri stanno contribuendo ad incrementare ulteriormente la presenza sul territorio.