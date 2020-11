Coronavirus: scende ancora il rapporto tamponi-positivi (uno ogni 8,78), per il resto numeri stazionari in Liguria

Continua il trend al ribasso del rapporto tamponi-positivi nella nostra regione, come accaduto anche negli ultimi giorni. Quest’oggi scende ancora e arriva a 8,78, con 6.806 tamponi eseguiti e 775 nuovi positivi.

In Asl 2 (Savona) sono 96 i nuovi positivi di cui 16 da contatto di caso confermato, 69 da attività di screening e 11 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono 99 di cui 31 da contatto di caso confermato, 66 da attività di screening e dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono 358 di cui 103 da contatto di caso confermato, 192 da attività di screening, 62 dal settore sociosanitario e 1 da rientro viaggio. In Asl 4 (Levante) sono 10 di cui 2 da contatto di caso confermato e 8 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 212 di cui 99 da contatto di caso confermato e 113 da attività di screening.

Sono 19 i morti segnalati nel periodo compreso tra il 13 novembre e oggi. Tra questi, tre all'ospedale San Paolo di Savona: si tratta di un uomo di 86 e di una donna di 94 anni, deceduti il 13 novembre, e di un uomo di 77 anni deceduto il 15 novembre.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 542.028 (+6.806)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 45.202 (+775)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 5.585 (+108)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 39.617 (+667)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.254 (+153)

Casi per provincia di residenza:

Imperia: 1.698 (+26)

Savona: 1.716 (+8)

Genova: 10.404 (+68)

La Spezia: 2.348 (+83)

Residenti fuori regione o estero 333 (+5)

Altro o in fase di verifica 775 (+13)

Totale 17.254 (+153)

Ospedalizzati: 1.489 (-21) | 118 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 142 (-); 13 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 168 (-17) | 13 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino 431 (+2) | 37 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 65 (-3) | 8 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 182 (-8) | 8 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 16 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 207 (+3); 16 (-) in terapia intensiva

Asl 4 – 122 (-1); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 156 (+5); 14 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 15.279 (+258)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 25.785 (+603)

Deceduti: 2.163 (+19);