Savona, due incidenti nel pomeriggio. Fortunatamente due feriti lievi

Due incidenti a stretto giro di posta hanno movimentato il pomeriggio dei soccorritori a Savona.

Il primo ha visto scontrarsi due moto in corso Italia, all'angolo con via Pertinace con una delle due persone a bordo del proprio mezzo trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo.

E proprio nelle vicinanze del nosocomio savonese, ovvero in località Valloria, si è verificato il secondo sinistro che ha visto coinvolte un mezzo a due ruote e un'automobile. Anche in questo caso il personale del 118 ha trasportato una persona in codice giallo al pronto soccorso per le cure del caso.