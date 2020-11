Nonna Maria, 95enne genovese che ha battuto il Covid. Toti: "Notizia che ci dà speranza e voglia di lottare ancora di più"

"Nonna Maria, genovese di 95 anni, ce l’ha fatta. È guarita dal Covid, dopo un mese di malattia. Una bella notizia che ci dà speranza e voglia di lottare ancora di più, soprattutto per i nostri anziani, che sono i più colpiti dal virus". Così, con un post sulla propria pagina Facebook, Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria.

"È compito di tutti noi, della politica con misure ad hoc ma anche dei cittadini, genitori e nipoti, tutelarli e proteggerli con comportamenti prudenti e sicuri - prosegue Toti - Oltre alla gioia di sapere che Maria è finalmente tornata a casa dalla sua famiglia, c’è anche la soddisfazione di sentire che questa donna, che tanto avrà dato alla società nella sua vita, si sia sentita curata bene nei nostri ospedali".

"Sono orgoglioso della nostra sanità, di medici, infermieri, oss, personale sanitario, insomma di tutte le professionalità impegnate in questa emergenza. I grazie per voi non sono mai troppi perciò: grazie! Per nonna Maria e per tutte le storie che non vengono raccontate ma che hanno dietro il lavoro, i sacrifici e l’impegno di molti" conclude infine il presidente della Regione.