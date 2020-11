Addio a binari dell'ex Ferrania: nuovo asfalto in un tratto di viale della Libertà

Questa situazione ha causato una condizione di grave pericolosità alla relativa percorrenza viabile, peraltro piuttosto intensa poiché la strada svolge una funzione di collegamento tra la zona industriale, la ferrovia Savona-San Giuseppe e la Sp 36. Ma non solo. L'elevata incidentalità rilevata negli ultimi anni ha attivato senza indugio l'iter per la messa in sicurezza. Senza contare che tale via costituisce la viabilità di supporto al servizio pubblico locale.