Autofiori: i cantieri per la settimana dal 30 novembre al 6 dicembre

Di seguito indichiamo solo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) di competenza Autofiori.

Sulla A6, in direzione Torino, tra Savona e Altare dal km 116+830 al km 114+300, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento e rinforzo del viadotto Lodo fino al 30 aprile 2021; sempre tra Savona e Altare al km 110+300 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento galleria Bricco, fino al 30 giugno 2021; tra Ceva e Niella Tanaro dal km 74+370 al km 71+596, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di miglioramento sismico dell’opera d’arte viadotto Borio nord dal 30 novembre 2020 al 15 maggio 2021.

In direzione Savona tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+040 al km 74+010, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di miglioramento sismico dell’opera d’arte viadotto Borio nord 30 novembre 2020 al 15 maggio 2021; tra Ceva e Millesimo dal km 93+450 al km 95+850, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, fino al 31 marzo 2021; tra Altare e Savona dal km 112+600 al km 116+600, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Boccafolle, Serre I e Fossa Grande, fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda la A10 invece, verso il confine di Stato, tra Feglino e Finale Ligure dal km 59+500 al km 61+850 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezioni della galleria Carpanea dall'1 al 6 dicembre; tra Bordighera e Ventimiglia dal km 146+580 al km 151+340 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Aprosio e Siestro dal dal 30 novembre al 06 dicembre; chiusa infine l'entrata di Pietra Ligure dalle 08:00 di lunedì 30 novembre alle 10:00 di mercoledì 23 dicembre per consentire lavori di mitigazione acustica.

In direzione Savona tra Arma di Taggia e Imperia Est dal km 112+985 al km 111+885 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per sostituzioni barriere di sicurezza viadotto Prino e Rampa di uscita svincolo Imperia Ovest dal 30 novembre al 04 dicembre. Tale lavorazione comporterà la chiusura dell’uscita allo svincolo di Imperia Ovest per i veicoli provenienti da Ventimiglia; tra Borghetto S Spirito e Pietra Ligure dal km 71+100 al km 70+080 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezioni nella galleria Meceti dal 30 novembre al 06 dicembre; tra Finale Ligure e Spotorno dal km 62+110 al km 59+500 chiusura della corsia di sorpasso e doppio senso di circolazione per lavorazioni sulla carreggiata opposta dall'1 al 06 dicembre.