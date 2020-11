Finale Ligure, il sindaco Frascherelli: "Più vicino il restyling di piazza Abbazia"

La giunta comunale di Finale Ligure ha deliberato ieri la convenzione dell’ex hotel Astoria a Final Pia. La struttura di via Calvisio chiusa da molti anni e in uno stato di crescente degrado, sarà riconvertita in appartamenti. In parte vedrà la demolizione di volumi e il passaggio al comune di locali al pian terreno. L’operatore privato dovrà inoltre versare alle casse comunali 700 mila euro circa tra oneri e monetizzazioni.

“Stiamo lavorando da diversi mesi alla pratica, e questa delibera è l’atto che darà il via al cantiere privato nelle prossime settimane con importanti risorse per il territorio - spiega il sindaco Ugo Frascherelli - Nel prossimo semestre l’amministrazione lavorerà all’iter progettuale ed autorizzativo di piazza Abbazia, essendoci riservati in tale convenzione la facoltà di tramutare gli oneri in opere pubbliche".

"L’intenzione è proprio quella di concretizzare il concorso di idee fatto nel 2017 che ha visto presentare un gran numero di ottime soluzioni progettuali relative alla piazza. Ora non è ancora tempo di cantar vittoria, ma di certo questo è il passo iniziale che ci porterà a lavorare ulteriormente per concretizzare una delle promesse che da troppi decenni e da tante amministrazioni i nostri concittadini si sentono fare, ma che poi rimangono lettera morta".

"Questa volta potrebbe essere il momento giusto. Verificheremo con il supporto dei tecnici le tavole progettuali, i computi metrici e valuteremo se le risorse Saranno sufficienti o se occorrerà integrarle" conclude il primo cittadino.

La riqualificazione della piazza della chiesa Benedettina sarebbe la conclusione dell’intero progetto di riqualificazione che l’amministrazione Frascherelli ha fortemente voluto e realizzato su Finalpia. Nei primi mesi del 2021 prenderà il via anche il cantiere di via Santuario (520 mila euro) e l'intervento sul lungomare (580 mila euro complessivi). Mentre il primo lotto del tennis club (395 mila euro) potrebbe iniziare prima della fine di questo 2020.