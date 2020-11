Meteo, ventoso al mare con piogge sabato sul Ponente ligure

Nel corso della giornata d oggi potremo assistere ad un aumento della nuvolosità per l'ingresso di correnti umide dal Marocco, alimentate da una bassa pressione. Precipitazioni domani sui settori settori meridionali del Piemonte e Liguria di Ponente, con neve sino sui 1600 ms. Domenica è atteso un generale miglioramento ed un rialzo termico. Un Novembre da record siccitoso con temperature molto al di sopra della media viene archiviato, con la promessa che sembra far intravedere l'evoluzione meteorologica verso un dicembre più dinamico, con la comparsa della prima neve.

Al nord ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 27 a domenica 29 novembre

Aumento delle nubi ad iniziare da Liguria con piogge dapprima sparse, su ponente ligure, in estensione in serata al Piemonte meridionale. Quota neve intorno a 1600 m piogge ancora domani poi migliora domenica con nuovo rialzo termico. Minime in pianura intorno 4-6°C e massime 7-9°C. Al mare minime intorno 9-10°C e massime 12-14°C. In pianura venti deboli da sud est. Al mare venti molto forti da nord ovest.

Da lunedì 30 novembre

Nubi in intensificazione da lunedì pomeriggio.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

I Ciceroni del Clima

http://www.datameteo.com/meteo/602-GiornataMeteo9_ICiceroniClima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/601-Stagionali_novembre_2020.html.