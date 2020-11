Vincenzo Bertino riconfermato alla guida della Confcommercio Savona

La confederazione quindi continuerà ad essere gestita, come negli ultimi 25 anni, da Bertino che l'ha spuntata contro il presidente regionale del Silb Fabrizio Fasciolo.

In questa tornata, che si è svolta eccezionalmente con il voto online in una piattaforma certificata (è stata contestata già da diversi iscritti), la tensione era parecchio alta, con una frangia di iscritti che si è schierata con l'esponente finalese del sindacato dei locali da ballo.

Bertino, 82 anni, in carica dal 1995, con un appoggio importante su Savona città e la Val Bormida, a gennaio aveva deciso di non ricandidarsi poi però il consiglio aveva espresso il suo nome e aveva accettato di scendere nuovamente in campo.