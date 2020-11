Vigili del fuoco mobilitati ieri sera per alcuni cassonetti in fiamme a Savona.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 23.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

I cassonetti hanno preso fuoco nello spazio di pochissimo tempo, circa 5 minuti l'uno dall'altro, in via Osvaldo Gnocchi Viani e via Chiappino.