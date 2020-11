Calendario dell'Avvento musicale: dalla Norvegia la canzone "Tenn lys" con Nina & Simone

Il duo musicale Nina & Simone molto attivo nel nostro territorio da diverso tempo ha avuto una simpatica idea per quanto riguarda questo periodo dell’anno, ovvero un calendario dell’avvento musicale. La tradizione prevede infatti un calendario che contiene 24 piccole sorprese per arrivare al Natale. Nina & Simone hanno pensato di proporre una versione musicale, postando ogni mattina sulla loro pagina Facebook un video con un’interpretazione di canzoni molto conosciute: non mancheranno anche alcuni brani inediti composti dal duo. E con l’idea di portare un po’ di allegria in questo 2020, al termine di ogni brano saranno presenti le scene tagliate, ovvero gli errori fatti in fase di registrazione.

La cantante Nina è di origini norvegesi e ha voluto anche proporre un brano tradizionale del suo paese, "Tenn lys" appositamente scritto per questo periodo di attesa del Natale. Nell'usanza nordica del centrotavola della corona dell'avvento, infatti, si canta il primo verso la prima domenica di avvento accendendo una candela, i primi due versi la seconda domenica accendo 2 candele, e così via fino alla 4 domenica prima di Natale. Ecco dove ascoltare il brano tradizionale CLICCA QUI.