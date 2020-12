Coronavirus: scende il rapporto tra tamponi e nuovi positivi (12,68), in provincia di Savona 36 nuovi casi

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria sulla diffusione del coronavirus testimoniano un calo nel rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi (12,68). In Liguria oggi si registrano 339 nuovi casi e 17 decessi (relativi ad un arco temporale che va dall'11 al 30 novembre). Tra questi, due all'ospedale San Paolo di Savona: un uomo di 89 anni deceduto il 25 novembre e una donna di 91 anni deceduta il 27 novembre.

In provincia di Savona i nuovi positivi sono 36 per un totale di 1.315 casi e 1.124 sorveglianze attive.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 604.686 (+4.300)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 52.023 (+339)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.798 (+126)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 45.225 (+213)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.197 (-79)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.130 (+55)

Savona 1.315 (+36)

Genova 7.095 (+194)

La Spezia 1.871 (+35)

Residenti fuori regione o estero 280

Altro o in fase di verifica 506

Totale 12.197

Ospedalizzati: 1.108 (-2); 105 in terapia intensiva

Asl 1 117 (+2); 12 in terapia intensiva

Asl 2 108 (-8); 13 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 311 (+6); 36 in terapia intensiva

Evangelico 40 (-4); 7 in terapia intensiva

Galliera 142; 10 in terapia intensiva

Gaslini 8

Asl 3 Villa Scassi 144 (-1); 9 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 0 (-8)

Asl 3 Micone 1 (+1)

Asl 4 Sestri Levante 110 (+12); 6 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 2 (+1)

Asl 5 Sarzana 110 (-2); 9 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 5; 3 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 11.042 (-64)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 37.422 (+401)

Deceduti: 2.404 (+17); 2 all’ospedale di Sanremo: una donna di 75 anni e un uomo di 76

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 2.470

Asl 2 1.124

Asl 3 4.300

Asl 4 914

Asl 5 793

Totale 9.601