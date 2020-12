Dego, fissati i funerali dell'ex consigliere comunale Luciano Sicco

Si terranno giovedì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Dego i funerali di Luciano Sicco, 81enne ex consigliare comunale.

L'uomo ha perso la vita a seguito di un investimento pedonale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 30 novembre, in via Savona a Dego. Prontamente soccorso dalla Croce Bianca locale, Sicco era stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove poi è deceduto in serata. Nell'impatto con una macchina aveva riportato un trauma cranico e forti dolori agli arti inferiori.

Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Pare che Sicco abbia parcheggiato l'auto nei pressi della propria abitazione. Poi avrebbe attraversato la strada per recarsi all'interno di un negozio. Proprio in quell'istante è stato urtato dalla macchina che sopraggiungeva.

Il santo rosario verrà celebrato domani, mercoledì 2 novembre, alle ore 20 sempre presso la chiesa parrocchiale di Dego.