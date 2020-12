Attimi di paura questa mattina a Cengio, all'altezza della rotonda tra la Sp 42 e la Sp 339.

Secondo quanto riferito, un mezzo pesante (sembra un autoarticolato) ha sbandato a causa del manto stradale reso viscido dalla neve, andando a sfiorare pare la facciata di un palazzo.

L'impatto sarebbe stato evitato per pochi centimetri. Fortunatamente non si registrano danni a persone e a cose. In mezz'ora il problema è stato risolto.