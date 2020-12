Dopo una breve pausa torna la neve nell'entroterra: previsioni per le prossime ore

E' tornata la neve nell'entroterra savonese e in particolare in Val Bormida, zona di Sassello e Valle Erro.

Dopo una breve pausa dal maltempo, come indicato dal bollettino diramato da Arpal nella giornata di ieri, i fiocchi sono iniziati a cadere nella notte con accumuli significati in quasi tutte le zone interne.

Queste le previsioni per le prossime ore:

oggi, venerdì 4 dicembre, una perturbazione determina precipitazioni diffuse e persistenti dalla notte in estensione da Ponente verso Levante con intensità moderate su BCE, cumulate significative su ABD, elevate su CE; bassa probabilità di temporali forti su A, alta su BCE. Nevicate moderate su D, deboli su E e interno B occidentale; possibili rovesci. Venti forti da nord su B occidentale, da sudest di burrasca su B orientale, di burrasca forte su C. Mare fino ad agitato per onda da sud con mareggiate su BC, fino a molto agitato in serata con mareggiate intense su C.

Sabato 5 dicembre, dalla mattinata nuova intensificazione delle precipitazioni su CE con cumulate significative, a carattere nevoso sopra gli 800/1000 m. Dal pomeriggio generale rinforzo dei venti fino a forti da nord su B e parte orientale di A con locali raffiche fino a 60/70 km/h agli sbocchi vallivi, forti da sudest su C in serata. Nelle prime ore mare agitato per onda da sud, sudovest con mareggiate su C, locamente agitato su B, in scaduta dal mattino.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.